Västerås har gjort en ombyggnation inför den kommande säsongen. En ung spelare som har tagit för sig under hösten är Viktor Pennerborn, född 2006, som nu har tagit plats i Hockeyallsvenskan.

– Efter säsongen kommer vi att stå här och säga att han har utvecklats otroligt mycket, säger lagkamraten Konstantin Komarek till Hockeysverige.se.

Viktor Pennerborn gjorde sitt första poäng i Hockeyallsvenskan i premiären mot AIK.

I premiären mot AIK blev det förlust för Västerås. Men det fanns glädjeämnen. Ett av dem var Viktor Pennerborn, deras backtalang född 2006. Han har under de senaste åren gått från klarhet till klarhet i J20-laget.

I fredags kom också den första poängen i Hockeyallsvenskan när han assisterade Oskar Kvist till Västerås enda mål. Under ligans upptaktsträff berättade också Konstantin Komarek mer om det unga löftet.

– En väldigt rolig individ som tillför mycket glädje utanför isen. På isen är han en väldigt skicklig back, offensivt sett väldigt bra. Jag tror han kommer att kunna ta stora steg de närmsta åren och bli ett namn att hålla ögonen på, säger kaptenen.

Vad försöker du göra för att hjälpa honom i sin utveckling?

– Jag försöker bara att få in grundgrejer, hur man för sig som proffs och såna saker. Lite småtips men sen har vi också andra backar som hjälper honom väldigt mycket. Niclas Lundgren har tagit honom under vingarna och kommer att vara en bra och stor nyckel för Viktor att lära sig av. Efter säsongen kommer vi att stå här och säga att han har utvecklats otroligt mycket.

Viktor Pennerborn kommer ursprungligen från Köping men har tillhört Västerås i fem raka säsonger. Farbror är Johan Pennerborn, som tidigare bland annat har tränat Färjestad i SHL.

