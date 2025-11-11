Landslagsuppehållet har gjort Karskoga gott – inför morgondagens drabbning med Oskarshamn finns både kaptenen Gustaf Thorell och målvakten Lars Volden tillbaka i laguppställningen.

– Vi kan konstatera att han är redo för spel igen, säger lagets fystränare Edwin Lindström till klubbens hemsida.

Lars Volden och Gustaf Thorell. Foto: Bildbyrån.

Det var länge sedan Lars Volden vaktade kassen för Karlskoga – målvakten har varit skadad i lite över en månad. Nu är det dock klart att den rutinerade burväktaren är klar för en återkomst.

33-åringen har hunnit med sex matcher för Karlskoga den här säsongen och har noterats för en räddningsprocent på 86,8.

– Med tålamod har vi följt Voldens rehabilitering. Under uppehållet kunde vi testa honom på is, och vi kan konstatera att han är redo för spel igen, säger fystränare och rehabansvarig Edwin Lindström.

Det står också klart att kaptenen Gustaf Thorell, som skadade sig i matchen mot Kalmar den 29:e oktober, är klar för en återkomst. Härföraren åkte på en hjärnskakning och en näsfraktur, men har genomgått hjärntrappan och är nu redo för spel.

Forwarden Jonatan Harju är fortsatt skadad och förväntas inte vara tillgänglig i veckans matcher.

– Prognosen är positiv, men vi kommer inte att få se honom i spel den här veckan. Därefter tas ett nytt beslut i frågan.