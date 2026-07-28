VIK värvar tidigare NHL-svenskens son

Adam Arvedson skriver på för Västerås.

Foto: Bildbyrån/Johan Axelsson.

Om det inte var tydligt i våras, hur viktig kvalvinsten var för Västerås IK, så är det definitivt det nu. På andra sidan står nämligen IF Troja-Ljungby och får se sina spelare lämna för VIK för att få fortsätta spela i Hockeyallsvenskan. I måndags var det Fabian Hellström, idag är det Adam Arvedson.

Den 24-årige backen presenteras av Västerås på ett ettårskontrakt.

– Adam är en puckskicklig tvåvägsback som är bra skolad och har tagit kliv under sina senaste två seniorsäsonger i Troja. Han kommer att kunna bidra med rörlighet och ett bra förstapass från backplats, säger assisterande sportchef Stefan Holmgren på lagets sajt.

Arvedson, fostrad i Forshaga och Färjestad spelade collegehockey i NCAA mellan 2021 och 2024. Därefter vände han hem till Sverige och var med och spelade upp Troja i Hockeyallsvenskan. Pappa är Magnus Arvedson med SM-guld, VM-silver samt 500 NHL-matcher bakom sig.