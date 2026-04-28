VIK-löftena får kontrakt: ”Årets juniorspelare”

Västerås lyfter underifrån inför omtaget med Mikael Wikstrand. U20-lagets Thörnqvist och Wengrud har skrivit på seniorkontrakt.

Thörnqvist och Wengrud (på bilden) får chansen i Hockeyallsvenskan med Västerås. Foto: Bildbyrån/Emma Wallskog.

Peter Popovic, Stefan Holmgren och Mikael Wikstrand har börjat sätta sin prägel på ”nya Västerås”. Nu meddelar man att den sistnämnde får ytterligare unga spelare att jobba med från båset.

Det handlar om Sam Thörnqvist och Alvin Wengrud, som båda tar steget upp från U20 genom seniorkontrakt.

För 17-årige backen, Thörnqvist, kommer det efter endast två ombytta matcher i hockeyallsvenskan. Den ett år äldre Wengrud, bland forwards, var uppe lite mer med 13 möten över förra säsongen. Med den förstnämnde skriver man 2+1 år, och med den andra 1+1 år.

– Sam, som blev utsedd till årets juniorspelare, tror vi väldigt mycket på. Det är en smart och spelskicklig back som visade upp sig redan under försäsongen med herrlaget. Han har haft en skadefylld säsong men gjorde en stark återkomst i slutet och bidrog starkt till U20-lagets fina prestation i kvalspelet, säger Stefan Holmgren på lagets sajt.

– Alvin tog verkligen chansen i herrlaget under våren där han bidrog med ett hårt jobb och gjorde rätt saker ute på isen. Vi ser fram emot att följa hans utveckling under den kommande säsongen, fortsätter han.

Med detta sitter VIK, just nu, på 17 spelare med kontrakt över 2026/27.

Source: Sam Thörnqvist @ Elite Prospects

Source: Alvin Wengrud @ Elite Prospects