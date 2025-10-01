AIK:s nya smäll: Toppmålvakten saknas

AIK:s frånvarolista växer och växer i säsongsinledningen.

Näst på tur att kliva ut ur laget är bland annat allsvenska toppmålvakten Victor Brattström.

Victor Brattström och Simon Carlsson. Foto: Bildbyrån (montage).

I AIK:s egna program Studio 1921 bekräftade nyligen Daniel Muzito-Bagenda att han blir borta i några månader efter en smäll några dagar innan premiären. Men avbräcket har bara varit ett i mängden under säsongsinledningen av Hockeyallsvenskan.



Nu, efter att både Oliver Tärnström och John Dahlström återvänt till spel, skrivs ett nytt namn upp på frånvarolistan.



När stockholmslaget kommer till spel mot IK Oskarshamn under onsdagen saknar man nämligen sin förstemålvakt Victor Brattström. 28-åringen som var ligans främsta i fjol, sett till räddningsprocent, stod i båset i måndagens möte med Nybro, men finns inte med i femte omgången.



Den relativt oerfarne tvåan Simon Carlsson, född 2005, får fortsätta att rädda puckar mellan stolparna på Hovet, medan Leon Contreras, född 2007, tar andraspaden.

Nyförvärvet borta: ”Underkroppsskada”

När AIK sedan publicerar frånvarolistan på sin hemsida skrivs ”sjuk” som anledning till Brattströms frånvaro.



Övriga spelare som saknas är Christoffer Björk, Daniel Muzito Bagenda, Ludwig Blomstrand, Anders Grönlund och Christopher Bengtsson.



För Blomstrand är det en fortsatt frånvaro efter att han fått tillökning i familjen, medan övriga är skadade. Christopher Bengtsson spelade senast mot Nybro, men är nu borta med en underkroppsskada utan prognos, enligt AIK. Grönlund väntas vara redo om två till tre veckor.



Se hela AIK-laget HÄR.

