Västerås 26/27: ”Riv ner allt och bygg om”

När man nästan inte trodde att det kunde bli sämre nådde Västerås IK botten och fick kvala sig kvar i HockeyAllsvenskan.

Robin Olausson tittar på var klubben har gått fel samt blickar framåt mot nästa säsong.

”Det är VIK:s första och viktigaste uppgift med lagbygget”

Stjärnorna kommer att lämna.

16 (!) spelare har utgående kontrakt: ”Får bygga om rejält”

Pekas ut som ny tränare: ”Skulle kunna sätta sin prägel”

Hyllar rekryteringen − men: ”Ingen garanti att det blir en fullträff”

Trenden som Västerås måste bryta.

Spelarbudgeten kapas: ”Måste agera smartare”

Så borde truppen byggas: ”Föryngra laget”

”Då riskerar VIK att tvingas spela kval igen”

Västerås gick in i årets säsong med ett hopp om att kunna vända på trenden. Peter Andersson klev in som den nya huvudtränaren som skulle leda VIK tillbaka uppåt i tabellen efter flera tuffa säsonger. Truppen var däremot nästan oförändrad jämfört med säsongen innan och kaoset inom klubben gjorde att laget aldrig riktigt slöt samman och sedermera försvann även Andersson. Inför säsongen tippade jag att VIK skulle komma tia, och således knipa den sista slutspelsplatsen. I slutändan var de dock långt ifrån slutspel och nådde i stället ”rock bottom” och tvingades genom ett kvalspel mot Troja-Ljungby för att säkra sitt allsvenska kontrakt.

Nu ska Västerås bygga nytt efter de senaste årens besvikelser och här genomlyser jag truppen och hur klubben borde agera för att inte hamna i samma sits nästa säsong.