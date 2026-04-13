Utökar kapaciteten – inför dramat: ”Vi kände att det var läge”

Ikväll klockan 19:00 avgörs den hockeyallsvenska semifinalen mellan BIK Karlskoga och Modo Hockey.

Serien avslutas i Nobelhallen, då väljer klubben att öka maxtaket.

– Nu kan vi kliva över 4 000-gränsen, säger Figge From, kommunikationsansvarig, till KT-kuriren.

Nobelhallens kapacitet ökar inför kvällens match

I vanliga fall tar Nobellhallen 4 000 besökare, ikväll blir det en förändring. Med drygt 24 timmar kvar innan nedsläpp väljer man att öka kapaciteten till 4 800.

– Med lite mindre än ett dygn kvar hoppas vi att det ska ticka en bra bit över 4 000 och förhoppningsvis fullsatt. Det förtjänar både klubben, laget och framför allt staden och supportrar. Det skulle kunna bli en riktig hockeyfest för Karlskoga, säger Figge From till KT-kuriren.

Under lördagskvällen kunde MoDo Hockey ha slagit in matchbollen som innebär en plats i finalserien, där väntar Björklöven som motståndare. Det satte BIK Karlskoga stopp för. Efter en 3-1-vinst för gästerna och en kvitterad matchserie vänder serien tillbaka till Nobellhallen, där en sjunde avgörande match väntar.

”Det blev ett jäkla tryck”

Figge From och Marcus Leandersson, privatmarknad och arrangemangsansvarig, märkte direkt efter vinsten i match sex, att efterfrågan på biljetter var hög.

– Det blev ett jäkla tryck, egentligen direkt efter slutsignalen. Vi märkte väl av det båda två, ”Leo” framför allt. Det började ramla in mejl och Leandersson blev nedringd. En hel del kommentarer på våra sociala medier blev det också, säger From till KT-kuriren.

För att kunna verkställa idén har man nu ta in nya resurser.

– Vi har tagit in brandvakter. Då får vi fylla upp till 4 800. Det är det som har gett oss möjligheten att få ta in fler i hallen. Nu kan vi kliva över 4 000-gränsen. Vi kände att det var läge nu. Tidigare i slutspelet har vi inte känt behov av att höja taket, men nu märker vi att intresset finns. Då vill vi givetvis ge så många BIK:are som möjligt chansen att uppleva en match sju.

Tidigare under säsongen är siffran 4077 BIK Karlskogas bästa publiksiffra under säsongen. Med det höjda maxtaket kan de nu sätta säsongsrekord.

