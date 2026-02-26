Upprört i MoDo efter omdiskuterat matchstraff: ”Patetiskt”

Det tog inte många minuter innan en avslagen match mellan Modo Hockey och Nybro Vikings skulle hetta till. Inte spelmässigt dock, utan efter ett omtalat matchstraff.

– Ett patetiskt beslut, säger Alex Swetlikoff till Allehanda.

Alex Swetlikoff åkte på ett diskuterat matchstraff

Foto: Jonas Forsberg / Bildbyrån

Med drygt halva första perioden spelad i matchen mellan MoDo och Nybro som spelades under onsdagskvällen uppstod en situation som fick hela hemmalaget att rasa. MoDos Alex Swetlikoff drog på sig ett matchstraff, som huvudtränaren Fredrik Andersson menar är felaktig.

– Domarna ska vara i fokus i dag alltså, och efter en sån här match är det svårt att sitta tyst och tycka att domarna inte ska ha någon kritik. Men i dag förstörde de en hockeymatch, säger MoDo-tränaren Fredrik Andersson till Örnsköldsviks Allehanda.

Beslutet att det blev matchstraff var inte något som forwarden själv inte såg komma.

– Vad ska jag göra? Jag blir inknuffad av en Nybro-spelare och har ingenstans att ta vägen och jag gör allt för att undvika att träffa målvakten, säger Swetlikoff till Örnsköldsviks Allehanda och avslutar:

– Ett patetiskt beslut. Eftersom domarna tog så lång tid på sig trodde jag aldrig att det skulle bli matchstraff.

Fick inga ytterligare konsekvenser

Forwarden får även gehör från lagkamraten Gerry Fitzgerald

– Det kan i alla fall inte bli avstängning.

På torsdagen kom inget besked från Disciplinnämnden kring ärendet och därmed är det att beteckna som avgjort. Det blir alltså ingen avstängning.

MoDo vann med 3–2 efter straffavgörande. Målskyttar för MoDo blev Linus Andersson x2 och i straffläggningen klev Jesper Olofsson samt Elton Hermansson fram. Klubben är med 84 inspelade poäng fortfarande fyra i tabellen, med nio poäng upp till Karlskoga och sju ned till AIK.

