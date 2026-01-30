Uppgifter: Lämnar – klar för konkurrenten

Calle Wäng lämnar jumbolaget Troja-Ljungby. Nu uppges backen samtidigt vara klar för konkurrenten Östersund, enligt Expressen.

Calle Wäng lämnar Troja-Ljungby – För spel i Östersund

Foto: Johan Axelsson / Bildbyrån

Under den nuvarande säsongen har backen stått för 7 poäng (3+4) på 37 matcher. Men efter tränarbytet i Troja-Ljungby har den 24-årige backen Calle Wängs istid sedan avtagit kraftigt. De senaste matcherna har han inte spelat överhuvudtaget.

Nu kan Expressen meddela att Wäng är påväg till en ny klubb, nämligen konkurrenten i Hockeyallsvenskan, Östersund.

Troja-Ljungby har jumboplaceringen i den hockeyallsvenska tabellen, om det står sig kommer laget att behöva spela negativt kval. Östersund å andra sidan, är placerade på en nionde plats i tabellen och kämpar för att ta sig till slutspel.

Om cirka två veckor stänger transferfönstret, då agerar Östersund. Med deras tunna backsidan plockar man nu in Calle Wäng, enligt Expressens uppgifter. Just nu har klubben endast sju backar, varav Oskar Wahlberg är inlånad från Frölunda som kan kallas hem trots att transferfönstret är stängt.

De sista formella detaljerna mellan Calle Wäng och Troja-Ljungby väntas bli klara under fredagen, därefter kan han presenteras av Östersund meddelar Expressen. Redan nu är dock spelaren avtackad i Troja.

Source: Carl Wäng @ Elite Prospects