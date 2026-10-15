Uppgifter: Återvänder till Sverige

Veikko Loimaranta uppges vara överens med Södertälje.

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Två säsonger i rad har Veikko Loimaranta anslutit till ett allsvenskt lag under hösten, en bit in i säsongen.

Nu uppges han göra samma sak för tredje året i rad.

Efter att tidigare ha spelat för Kalmar och Västerås uppges 25-åringen nu vara på väg tillbaka till HockeyAllsvenskan. Det är Expressen som uppger att centern är klar för en flytt till Södertälje som alltså blir hans tredje HA-klubb i karriären.

Enligt Expressen ska parterna vara överens och värvningen väntas bli officiell inom kort såvida inget oförutsett inträffar de kommande dagarna. Tidningen skriver att det i första hand handlar om korttidskontrakt. Än är det dock oklart hur långt avtalet skulle kunna sträckas och övergången har ännu inte bekräftats av SSK.

Veikko Loimaranta lämnade Västerås – uppges gå till Södertälje

Veikko Loimaranta flyttade till Sverige första gången i november 2024. Då skrev han på ett korttidskontrakt med Kalmar men finländaren imponerade direkt från start vilket ledde till att han fick ett avtal för hela säsongen 2024/25 . Loimaranta landade sedan in på 27 poäng på 35 matcher i Kalmar.

25-åringen gick sedan klubblös inför fjolårets säsong innan han skrev på för Västerås i oktober. Där övertygade Loimaranta återigen med 32 poäng på 46 matcher för bottenlaget. Han kom därmed delad trea i VIK:s interna poängliga.

Efter säsongens slut stod det dock klart att Veikko Loimaranta inte blev kvar i Västerås utan lämnade klubben. Därefter har han återigen saknat klubbadress men nu verkar Södertälje alltså bli hans nästa destination. Ett SSK som har inlett säsongen lite svajigt men nu ändå tagit poäng i fem raka matcher vilket gjort att laget klättrat till en femteplats i tabellen.

Under sin karriär har Veikko Loimaranta gjort 59 poäng på 81 matcher i HockeyAllsvenskan samt 80 poäng på 243 matcher hemma i Liiga.