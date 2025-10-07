Västerås har inom en veckas tid gjort klart med både Oscar Lawner och Emil Stadin.

Nu står det klart att klubben förstärker laget ytterligare med forwarden Veikko Loimaranta.

Veikko Loimaranta.

Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån

Via sin hemsida meddelar Västerås att forwarden Veikko Loimaranta skrivit på ett kontrakt över säsongen 2025/26.



– Veikko är offensivt skicklig forward som kommer att stärka upp vårt anfallsspel. Han är både bra på att sätta upp sina medspelare och även avsluta själv när läget dyker upp. I Finland har han haft en lite mer undanskymd roll men hans säsong i Kalmar visar att han är en producerande spelare i den här ligan. Han kan spela både center och forward vilket också är ett stort plus, säger sportchefen Niklas Johansson till sajten.

27 poäng på 35 matcher i Kalmar

Loimaranta kommer närmast från spel i Kalmar, där han förra säsongen producerade 27 poäng på 35 matcher i Hockeyallsvenskan. Där stod det i mitten av maj klart att det inte skulle bli någon fortsättning för finländaren, som sedan dess gått klubblös.



Den senaste veckan har Västerås sedan tidigare förstärkt laget med Oscar Lawner från Linköping samt Emil Stadin från Timrå.



Loimaranta kommer att ansluta till Västerås under morgondagen, men kommer inte att vara tillgänglig för spel i morgondagens match mot MoDo.