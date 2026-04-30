Uppgifter: Svenske NCAA-kaptenen klar för Kalmar

Kalmar har grävt fram en backdoldis från NCAA. Enligt Hockeynews och Barometern är 24-årige Philip Törnqvist klar.

Philip Törnqvist är på väg in i Kalmar. Foto: Bildbyrån (montage).

Båda bröderna Törnqvist valde i olika omgångar att lämna Rögle för spel på college. Nu ser Philip, den äldste, ut att vända hem.

Backen, som varit kapten för University of Vermont under 2025/26, uppges vara klar för Hockeyallsvenskan och Kalmar. Hockeynews var först under förmiddagen, och därefter kom Baromtern med samma uppgifter. För Philip Törnqvist själv innebär det att han gör sin första seniorsäsong under 2026/27.

Göteborgaren fostrades i Frölundas juniorakademi, men lämnade för USA resan 2019. En kort vända i USHL och NAHL följdes av återkomst i Rögle, intill brorsan. Därefter bar det av igen. 104 matcher i NAHL kom Törnqvist upp i innan NCAA blev en verklighet. Där har han nu genomfört fyra säsonger med sina 184 centimeter och 90 kg.

Som 15-åring var den tidigare Frölunda-talangen även med och tog brons i TV-pucken. Även då var han kapten. Intill honom i Göteborg fanns spelare som Lucas Raymond, Elmer Söderblom, Ludvig Levinsson, med fler.

