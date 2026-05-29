MoDo väljer, enligt Expressen, att bryta avtalet för Linus Andersson. Det öppnar samtidigt för en förlängning med Måns Carlsson.

Måns Carlsson har varken tränat med MoDo eller fått ett erbjudande om en förlängning. Åtminstone var det vad sportchef Henrik Gradin bekräftade för ÖA tidigare i veckan. Men nu ser det ut att bli en fortsättning trots allt. Detta när en annan spelare får lämna.

Det är Expressen som kommer med uppgifterna om att MoDo bryter med Linus Andersson trots ett år kvar på kontraktet.

Den 27-årige forwarden, som anslöt från Finland inför 2025/26, väntas flytta tillbaka. Samtidigt öppnar det hela alltså för Måns Carlsson. Han får förlängt, enligt Expressen, efter en lång väntan.

Jagades av konkurrenter – blir kvar i MoDo

För hockeysverige.se bekräftade Måns Carlsson nyligen att seriekonkurrenter hade börjat dra i honom.

— Det har varit som han sa att de har avvaktat. Jag trodde att det skulle gå snabbare men sen förstår jag deras situation. Jag har en bra relation där, det är inget konstigt men jag måste se över mitt hus och kika runt, sa 28-åringen då och fortsatte.

— Fler lag har börjat höra av sig och då måste man börja ta ställning snart till det.

Carlsson värvades inför året i SHL, men fick det inte att stämma när MoDo brakade ur högstaserien. Under den gångna säsongen stod han för 22 poäng i Hockeyallsvenskan.

