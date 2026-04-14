Uppgifter: Klubben som jagar Jesper Olofsson

Återkomsten i MoDo har inte blivit som Jesper Olofsson hoppats. Nu uppger Expressen att 34-åringen jagas av finska Jukurit.

När Jesper Olofsson värvades hem var förhoppningen att etablera MoDo i SHL. Istället trillade laget ur högsta serien och misslyckades i år med att ta sig förbi en semifinal. Trots den påskrivna förlängningen för ett år sedan innebär allt detta att framtiden nu är oviss för den 34-årige stjärnan.

Expressen är de som kommer med uppgifterna, direkt efter sjunde mötet med Karlskoga, och pekar på konkret intresse från finska Jukurit.

– Jag kan inte säga något här och nu. Det har varit två tuffa år sedan jag kom hem. Vi hade en uppgift i fjol, som vi inte klarade av. Sedan en ny uppgift i år, som vi inte heller klarar av, svarar Olofsson själv till tidningen.

”Det brukar finnas klubbar som hör av sig”

En förfrågan ska vara skickad från Liiga-klubben, men samtidigt har forwarden gällande avtal över 2026/27.

– Jag har inte fokus här och nu på det. Jag har varit helt fokuserad på den här matchserien. Men det är ju så, att det brukar finnas klubbar som hör av sig, och så kommer det väl alltid att vara. Jag vetefan, fokus har varit på att ta steget tillbaka och det är bara surt att det inte blir så, fortsätter Jesper Olofsson.

Den egenfostrade spelaren vände hem 2024 efter fyra år i Schweiz. Det blev 32 poäng i grundserien av SHL och ett förlorat kval. 2025/26 har 29 nya poäng trillat in, men i Hockeyallsvenskan. Under slutspelet fyllde Olofsson på med ett mål och sju assist.

