Uppgifter: Backen klar för konkurrenten

Karlskoga har kommit till sina tre första kvartsfinalsmatcher utan Måns Krämer.

Nu uppger Expressen att backen ska vara klar för ligakonkurrenten Nybro till nästa säsong.

Måns Krämer uppges lämna Karlskoga efter säsongen. Foto: Sara Damne/Bildbyrån.

Karlskoga förlorade gårdagens match mot Oskarshamn och ligger därmed under med 2-1 i kvartsfinalserien. Under de tre inledande matcherna har Karlskoga kommit till spel utan backen Måns Krämer.



Enligt Expressens uppgifter ska 24-åringen vara redo för spel för Hockeyallsvenska konkurrenten Nybro Vikings till nästa säsong. Rögle-fostrade Krämer spelade även i Frölundas juniorlag innan han flyttade till spel i Hockeyettan och Hockeyallsvenskan.



Krämer är inne på sin tredje säsong i Karlskoga. Under dessa tre åren har backen dock ofta varit utlånad till andra klubbar i Hockeyettan och Hockeyallsvenskan. Efter denna säsongen går Krämers kontrakt dock ut och han verkar lämna klubben.

Begränsad speltid i topplaget

Denna säsong gjorde Krämer fyra mål och tio assist, 14 poäng totalt, på sina 40 matcher. Som tidigare nämnt har Krämer dock inte fått en plats i laget under kvartsfinalserien. Karlskoga landade på en betydligt högre tabellplacering än Nybro.



I den lägre placerade klubben kan Krämer kunna få mer speltid än i Karlskoga där konkurrensen är hård på backsidan. Det återstår att se ifall Krämer får någon speltid i de resterande kvartsfinalmatcherna och om Karlskoga kan vända serien för att ta sig till semifinalen.