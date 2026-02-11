Uppgifter: Lämnar SHL – för spel i Hockeyallsvenskan

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Jakob Hellsten hamnade utanför Leksandstruppen i samband med att klubben skrev ett med Filip Larsson.

Enligt Expressens uppgifter ska Hellsten nu vara klar för MoDo.

Jakob Hellsten väntas lämna Leksand för spel med MoDo

Foto: Johan Löf / Bildbyrån

Under måndagen gjorde stjärnvärvningen Filip Larsson sin första träning med Leksand. Det gjorde att Hellsten satt på läktaren när resten av laget körde isträning. Ett besked målvakten inte var beredd på.

– Det var en chock så klart. Det kom från klar himmel för alla inblandade. Så mycket chock och skittråkigt att inte få hänga med grabbarna varje dag och avsluta den här resan. Men som jag sa tidigare, det är lite så branschen fungerar. säger han till Falu-kuriren.

Ansluter till storklubben

Nu verkar det dock som att målvakten ska få speltid, men i en ny klubb. Enligt uppgifter till Expressen ska leksandsmålvakten nu vara överens med den hockeyallsvenska klubben MoDo. Hellsten ska ha fått intresse av konkurrenten Kalmar, men han har bestämt sig, för hans del väntar MoDo.

26-åringen har haft en räddningsprocent på 87.7% på 15 matcher under säsongen 2025/2026.

Kontraktet sträcker sig säsongen ut och väntas bli officiell inom kort.

Source: Jakob Hellsten @ Elite Prospects