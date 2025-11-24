Uppgifter: Här är Södertäljes plan – när löftet försvinner
Södertälje behöver ersätta Love Härenstam, 18, när han är på JVM.
Nu har man hittat sin ersättare, erfar Expressen.
Hockeyallsvenskan har inletts på värsta möjliga sätt för Södertälje. Men för målvaktslöftet, den 18-årige Love Härenstam, har säsongen blivit den första när han på riktigt får chansen på A-lagsnivå. Trots att laget har gått dåligt har han verkligen tagit vara på den.
När han och Herman Liv (Almtuna) lämnar för spel i JVM, behöver båda lagen täcka upp så gott det går, eftersom båda har stora roller.
Här är Härenstams ersättare
Enligt Expressens uppgifter har nu SSK fått fatt i en målvakt. Det rör sig om Niclas Westerholm, en finsk målvakt som för närvarande spelar på korttidskontrakt i Tjeckien.
Efter att avtalet går ut med České Budějovice nästa vecka, ska han komma till Sverige och spela för Södertälje. En målvakt som enligt deras uppgifter var aktuell för Djurgården också, i jakten som slutade i att man värvade Daniel Marmenlind från Malmö.
På fyra matcher för sitt tjeckiska lag har han släppt in åtta mål och har en räddningsprocent på 91%.
Source: Niclas Westerholm @ Elite Prospects
