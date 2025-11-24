Södertälje behöver ersätta Love Härenstam, 18, när han är på JVM.

Nu har man hittat sin ersättare, erfar Expressen.

JVM väntar för 18-åringen. Foto: Johan Axelsson / BILDBYRÅN / COP 245 / JA0249

Hockeyallsvenskan har inletts på värsta möjliga sätt för Södertälje. Men för målvaktslöftet, den 18-årige Love Härenstam, har säsongen blivit den första när han på riktigt får chansen på A-lagsnivå. Trots att laget har gått dåligt har han verkligen tagit vara på den.

När han och Herman Liv (Almtuna) lämnar för spel i JVM, behöver båda lagen täcka upp så gott det går, eftersom båda har stora roller.

Här är Härenstams ersättare

Enligt Expressens uppgifter har nu SSK fått fatt i en målvakt. Det rör sig om Niclas Westerholm, en finsk målvakt som för närvarande spelar på korttidskontrakt i Tjeckien.

Efter att avtalet går ut med České Budějovice nästa vecka, ska han komma till Sverige och spela för Södertälje. En målvakt som enligt deras uppgifter var aktuell för Djurgården också, i jakten som slutade i att man värvade Daniel Marmenlind från Malmö.

På fyra matcher för sitt tjeckiska lag har han släppt in åtta mål och har en räddningsprocent på 91%.

