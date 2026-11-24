Harrison Blaisdell lämnar Karlskoga.

Foto: Bildbyrån/Christoffer Cederberg.

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Efter värvningarna av Nick Pastujov, Carson Golder och Harrison Blaisdell erkände Torsten Yngveson själv att han gjort en riktningsförändring. Där och då, inför säsongen, var trion nämligen en stor andel av sportchefens samtliga transatlantiska värvningar sedan 2012.

Nu står det klart att den sistnämnde lämnar i förtid.

25-årige Blaisdell, med erfarenhet från NCAA och ECHL, plockades in som potentiell målspruta, men har inte fått till en enda fullträff under hösten. Det är med den bakgrunden som Karlskoga och Yngveson nu meddelar att parterna gått skilda vägar – efter 16 matcher.

– Harrison kom till oss med höga förväntningar både utifrån och på sig själv. Han känner att han inte har levt upp till sin nivå och väljer därför att avsluta sitt kontrakt i samförstånd med oss, säger sportchefen via lagets sociala medier.

Harrison Blaisdell valdes av Winnipeg Jets i femte rundan av NHL-draften 2019, och hade gjort 32 mål och 26 assist sitt senaste ECHL-år, när han skrev på för Karlskoga. Då pratade Yngveson om den kanadensiske forwardens fart och målskytte som stora styrkor.

Kontraktet var skrivet till slutet på 2026/27, men rivs nu.