Uppges klar för SSK – nu lämnar forwarden sin klubb

Linus Skager är klar för Södertälje SK till nästa säsong, enligt Expressens uppgifter.

Nu har Troja-Ljungby gått ut med att han lämnar klubben efter degraderingen.

Som väntat får Troja-Ljungby bygga om rejält inför comebacken till Hockeyettan. Sejouren i andradivisionen varade bara i en säsong och på torsdagen meddelar man att många av lagets viktigaste spelare lämnar.

Tio till antalet, bland andra Filip Lennström, Linus Skager, Jonathan Stålberg och Isak Sahlqvist. Vad gäller Skager har Expressen redan i januari rapporterat att han kommer att spela med Södertälje nästa säsong.

Säsongen tog slut för Södertälje under gårdagen, då Björklöven stängde semifinalserien med en 4–1 seger och kvalificerade sig för finalen.