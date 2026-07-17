Får chansen i AIK: "Stor utvecklingspotential"

Patrik Jernfalk blir kvar i AIK på ett utvecklingskontrakt. Foto: Bildbyrån (montage).

I AIK Hockey-upplagan 2026/27 finns redan ett tydligt exempel på att alla resor till toppen ser annorlunda ut. Men när "Gnaget" skrinnar ut på isen i Hockeyallsvenskan kommer Edvin Isén inte att vara den enda backen med bakgrund i Nacka.

Under fredagen meddelar AIK att 20-årige Patrik Jernfalk skrivit på ett utvecklingskontrakt med A-laget.

Den 189 centimeter långe backen kom inte riktigt till rätta under junioråren, och hamnade i AIK till förra säsongen. Då hade han representerat klubbar som Flemingsberg, Mora och Nacka, och till och med spelat i division 2.

Det som följde var en säsong där Jernfalk var bland U20-seriens poängbästa backar, och även en debut i Hockeyallsvenskan.

– Jag haft Patrik förut (Nacka hockeygymnasium) så vi visste att det fanns en grym potential i den kroppen. Vissa spelare passar i vissa lag, vissa behöver bo hemma. Det är unga killar. Men Patrik har en enorm potential. Det visste vi om, sa Johan Andersson (då U20-tränare, nu i laget) till hockeysverige.se i januari.

Kan spela med U20: "Stor utvecklingspotential"

Patrik Jernfalk får nummer 28 i AIK till nästa säsong och kommer också att kunna spela i U20-laget i och med regeln med tre överåriga (plus målvakt) i serien.

– Patrik är en ung, duktig back med stor utvecklingspotential. Han kommer i år finnas tillgänglig för såväl vårt herrlag som vårt U20-lag och vi ser fram emot hans fortsatta utveckling i vår miljö, säger sportchefen Lasse Johansson på AIK:s sajt.

– Att spela på Hovet inför våra supportrar har varit min dröm sedan dag ett, och att den nu blir verklighet betyder allt för mig, säger Jernfalk själv.

Läs vinterns analys av AIK U20 här.