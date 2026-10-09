Stjärnans galna uppvisning – i uppskjutna matchen

Tyler Kelleher sköt ett hattrick i Leksands kross på Gotland.

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Matchen mellan Visby/Roma och Leksand blev kraftigt försenad på grund av väderkaoset som gjorde det svårare att ta sig till Gotland med både färjor och flyg vilket gjorde att domarna var fast i Stockholm .

När pucken väl släpptes på ön var det sedan total dominans av det serieledande bortalaget från Dalarna.

Leksand fick ett tidigt powerplay och kunde ta ledningen genom poängligaledaren Tyler Kelleher efter drygt tre minuters spel. Bara minuten senare kom 2-0 för Leksand genom Josh Passolt och det var spel mot ett mål under stora delar av perioden. När Leksand fick spela powerplay mot slutet av perioden kom det andra PP-målet för både Kelleher och laget.

Leksand körde över Visby/Roma i försenade matchen

3-0 till Leksand efter 20 minuters spel och skotten var också i bortalagets favör med hela 11-4.

– Det är en bra start av oss. Vi visste inte ens om vi skulle spela matchen så vi väntade bara på hotellet och i omklädningsrummet. Det är skönt att få spela och roligt att få en sådan här start, säger Tyler Kelleher till TV4 i pausen.

I andra perioden studsade Visby/Roma upp igen men gotlänningarna fortsätter läcka defensivt och släpper in alldeles för lätta mål.

Dennis Altörn satte 4-0 för masarna innan Josh Passolt gjorde sitt andra mål för matchen och efter 28 minuters spel ledde Leksand alltså med hela 5-0. Sedan vaknade hemmalaget till liv framför de slutsålda läktarna då lagkapten John Dahlström blev målskytt i powerplay. Därefter fullbordade Tyler Kelleher sitt hattrick för 6-1 till Leksand. Visby/Roma kom dock att reducera igen innan periodens slut.

I mittperioden vann Visby skotten med 17-4, men det var ändå Leksand som vann perioden med 3-2 i mål och ställningen var 6-2 totalt.

Tyler Kelleher överlägsen – leder både skytteligan och poängligan

Leksand gjorde återigen ett snabbt mål i början av tredje perioden när Dennis Altörn också blev tvåmålsskytt. Visby fick sedan ytterligare ett tröstmål genom Ryan Gagnier. Det blev sedan 8-3 till Leksand när Patrik Zackrisson också blivit målskytt i slutet av matchen. Men slutresultatet skrevs till 9-3 sedan Tyler Kelleher gjort sitt fjärde (!) mål i matchen.

Tyler Kelleher har varit dominant under säsongsinledningen och efter kvällens fyrverkeri leder han nu både skytteligan och poängligan i HockeyAllsvenskan med otroliga 11+10 för 21 poäng på tio matcher så här långt.

– Jag tycker inte att det spelar någon roll i det här skedet av säsongen. Det är en lång säsong och jag försöker bara hjälpa laget att vinna matcher. Jag tittar inte på poängligan och sådant. Vi har mycket att jobba på som lag. Sedan är det alltid kul att göra mål och jag hoppas kunna fortsätta göra mål, men det är inte det viktigaste för mig, säger Kelleher till TV4.

Leksand är fortsatt etta i toppen av HockeyAllsvenskan med nio vinster och 26 poäng på tio matcher så här långt.

Visby/Roma – Leksand 3–9 (0-3,2-3,1-3)

Visby: John Dahlström, Elias Lindström, Ryan Gagnier.

Leksand: Tyler Kelleher 4, Josh Passolt 2, Dennis Altörn 2, Patrik Zackrisson.