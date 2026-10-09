Matchen mellan Visby/Roma och Leksand blir uppskjuten.

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Det är slutsålt och upplagt för en hockeyfest på Gotland när Visby/Roma ställs mot Leksand i HockeyAllsvenskan . Båda lagen är redan på plats, men ovädret över Östersjön har skapat stora problem med inställda färjor och landningssvårigheter för flygen.

Värst drabbade har varit matchens domare, som satt fast i Stockholm under fredagseftermiddagen. För att säkra att matchen skulle kunna genomföras tog flygbolaget Brommaflyg till en ovanlig metod: de erbjöd sina resenärer ersättning för att kliva av det fullbokade planet.

– Vi har försökt erbjuda pengar och årskort för att folk ska ge upp sin plats för att få dit domarna, säger flygbolagets vd Henrik Svensson till SVT Sport .

Matchen kan ställas in: "Risken finns"

De båda huvuddomarna lyckades komma iväg med ett flyg vid 16.30-tiden, men för linjedomarna var det dock fortfarande osäkerhet kring om och när de kunde landa på ön.

– Vi har domare i luften nu. De andra hoppas jag kommer att få åka vid klockan 18, säger HockeyAllsvenskans sportchef Erik Ryman till Expressen .

Nedsläpp var ursprungligen satt till klockan 19.00, men matchen sköts sedan fram till tidigast 19.30. Om hård vind satte stopp för landningarna fanns det i värsta fall en risk att matchen skulle ställas in helt och hållet, menade Erik Ryman.

– Risken finns. Men vi ska göra allt i vår makt för att vi inte ska behöva mer på matchen. Den bör spelas i kväll, sade han.

En av linjedomarna har lyckats flyga till Gotland för att kunna döma kvällens match men annars har det ringts in lokala distriktsdomare som fyller ut domarteamet vilket möjliggör spel i kvällens match.

Därför planeras matchen att spelas med start 19.30.