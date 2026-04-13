Leksand presenterar två nya spelare som följer med ner i Hockeyallsvenskan. Det handlar om backen Fred Nilsson och målvakten Robin Christoffersson.

— Nånstans har det alltid varit självklart att stanna kvar och vara med på den här resan, säger Nilsson.

Duon blir nästa spelare att följa med Leksand till Hockeyallsvenskan.

Foto: Daniel Eriksson / Bildbyrån.

Efter degraderingen till Hockeyallsvenskan har redan Arvid Eljas och Marcus Gidlöf förlängt sina kontrakt. Nu kan dalalaget presentera två ytterligare förlängningar. Det handlar om Robin Christoffersson och Fred Nilsson. De båda väljer att skriva nya kontrakt för att spela med klubben även i andra divisionen.

Det innebär bland annat att Leksand redan har spikat sitt målvaktspar till nästa säsong då både Gidlöf och Christoffersson blir kvar i klubben. Samtidigt blir även Nilsson den första seniorbacken under kontrakt till nästa säsong. 23-åringen har gjort tre säsonger i Leksands organisation och 111 SHL-matcher för klubben. Under den senaste säsongen gjorde han 1+6 på 45 matcher. Samtidigt fick han även en hel del istid i kvalspelet mot HV71.

— I Fred får vi en ung back med fortsatt stor utvecklingspotential och möjlighet att ta ytterligare kliv i sitt spel. Efter tre säsonger i Leksand börjar han bli en del av den stomme vi vill bygga vidare på inför kommande säsong. Fred är en lojal spelare som alltid sätter laget främst och ger max i varje insats, säger sportchef Jesper Ollas i ett pressmeddelande.

Duon följer med Leksand till Hockeyallsvenskan

Robin Christoffersson har i sin tur spelat i Hockeyallsvenskan de senaste två säsongerna efter att ha följt med Vimmerby upp från Hockeyettan. Han var instrumental i att de tog steget upp för två år sedan och var även viktig i att hålla klubben kvar i andra divisionen. Den här säsongen gjorde han även sex matcher i SHL med Leksand, resten av tiden var han utlånad till just Vimmerby.

Där hade han den här säsongen 90,7 i räddningsprocent och 2,57 insläppta mål per match.

— Först och främst är det hedrande att få skriva ett nytt år med Leksand och dra på sig den vit/blåa tröjan igen. Att få representera sin moderklubb är något speciellt. Avslutningen var brutal och tog hårt på många, men redan nu känner man glöden att köra igång och göra någonting bra av detta, säger han själv.

Båda har skrivit kontrakt som gäller över den kommande säsongen.

