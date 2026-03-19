Tar sista livlinan i kvalet: ”Förtjänar det här så fruktansvärt mycket”

Troja-Ljungby håller hoppet vid liv om fortsatt spel i HockeyAllsvenskan.

De vinner jättedramat mot Västerås efter en ny förlängning.

– Jag är otroligt stolt och killarna förtjänar det här så fruktansvärt mycket, säger tränaren Magnus Sundquist till TV4.

Magnus Sundquist och Troja-Ljungby överlever i en match till. Foto: Oscar Wallin/Bildbyrån

Nej, det blir ingen svepning i kvalet om en plats i HockeyAllsvenskan nästa säsong.

Västerås hade vunnit alla de tre första matcherna mot Troja-Ljungby och kunde avgöra för att skicka Troja till Hockeyettan vid seger i kväll. Klassiska Troja-Ljungby överlever dock och tvingar fram en ny match i serien.

Det blev återigen mycket jämnt mellan de båda lagen. Anton Gradin gav Troja ledningen men i den andra perioden vände Västerås på steken. Mål av Carl Jakobsson, Jimmie Jansson Lorek och Oscar Lawner såg till att VIK ledde med 3-2 inför tredje perioden sedan Troja-stjärnan Allan McShane också nätat. I tredje perioden lyckades Troja kämpa sig tillbaka och kvitterade genom Ludvig Warg för att tvinga fram den andra förlängningen i serien.

Troja-Ljungby tvingar fram ny match mot Västerås: ”Otroligt stolt”

Den här gången blev det dock inga sex perioder. I stället var Troja helt dominanta i ”sudden death” och skapade chans på chans mot Oliver Håkanson i VIK-kasssen. Till slut kom också målet. Egna produkten Albin Nilsson klev fram och satte det avgörande 4-3-målet vilket ger Troja deras första seger i kvalet.

– Jag tycker att vi är bra i dag igen. Det är otroligt starkt och imponerande av det här laget att, i match efter match, köra på när vi är uträknade gång på gång. Killarna förtjänar det här och att vi tar det vidare, säger tränaren Magnus Sundquist till TV4 efter segern.

Troja-Ljungby spelade med kniven mot strupen för att undvika nedflyttning. Segern i kväll innebär nu att de tar sista livlinan och håller hoppet vid liv om fortsatt allsvenskt spel, även om det fortsatt är ett mycket tufft läge.

– Man blir ju bara glad. Sedan jag har varit här i januari, det har varit ett nöje att komma hit varenda dag. Man kan inte tro att det här laget har legat på 13:e eller 14:e plats nästan från runda ett. De har en otrolig vilja och dedikation, den här segern förtjänar de så fruktansvärt mycket. Jag är otroligt stolt och killarna förtjänar det här, säger Magnus Sundquist.

Trojas seger innebär att det blir en femte match i kvalet som spelas i Västerås på lördag.

Troja-Ljungby – Västerås 4–3 OT (1-0,1-3,1-0,1-0)

Troja-Ljungby: Anton Gradin, Allan McShane, Ludvig Warg, Albin Nilsson.

Västerås: Carl Jakobsson, Jimmie Jansson Lorek, Oscar Lawner.

Västerås leder serien med 3–1 i matcher.

