Kalmars missräkning – förlorar mot jumbon

Troja-Ljungby segrade – 3–1 mot Kalmar

Anton Gradin matchvinnare för Troja-Ljungby

Seger nummer 9 för Troja-Ljungby

Troja-Ljungby tog hem segern på hemmaplan mot Kalmar i hockeyallsvenskan. 3–1 (0–0, 1–0, 2–1) slutade matchen på onsdagen.

Östersunds IK nästa för Troja-Ljungby

Den första perioden slutade mållös.

18.23 in i andra perioden spräckte Troja-Ljungby nollan genom Filip Lennström på passning från Allan Mcshane.

Troja-Ljungby utökade ledningen genom Anton Gradin efter 6.41 i tredje perioden.

Kalmar reducerade dock till 2–1 genom Elias Vilen efter 12.38 av perioden.

Troja-Ljungby kunde dock avgöra till 3–1 med 41 sekunder kvar av matchen genom Linus Skager.

Med fyra omgångar kvar är Troja-Ljungby sist i serien medan Kalmar är på andra plats.

Troja-Ljungby möter Östersunds IK i nästa match hemma fredag 27 februari 19.00. Kalmar möter samma dag Mora hemma.

Troja-Ljungby–Kalmar 3–1 (0–0, 1–0, 2–1)

Hockeyallsvenskan, SP Arena

Andra perioden: 1–0 (38.23) Filip Lennström (Allan Mcshane).

Tredje perioden: 2–0 (46.41) Anton Gradin (Albin Nilsson, Brandon Frattaroli), 2–1 (52.38) Elias Vilen (Wilhelm Westlund, Peter Diliberatore), 3–1 (59.19) Linus Skager (Tom Hedberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Troja-Ljungby: 2-1-2

Kalmar: 3-1-1

Nästa match:

Troja-Ljungby: Östersunds IK, hemma, 27 februari 19.00

Kalmar: Mora IK, hemma, 27 februari 19.00