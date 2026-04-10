AIK tappar poängmaskinen – tre spelare lämnar

Under dagen kunde AIK gå ut nyheten att det är tre spelare som har gjort sitt med föreningen. De tre spelarna som lämnar är Erik Aterius, Jack York och Ludwig Blomstrand.

Den sistnämnda anslöt till AIK inför säsongen 2025/2026, Blomstrand skrev ett ettårskontrakt med klubben, han fick en poängstark säsong i Stockholmslaget. På 38 matcher gjorde forwarden 26 poäng (13+13) och slutade därmed upp på en sjätteplats i lagets interna poängliga.

Erik Aterius kom in på lån till AIK tätt inpå premiären i Hockeyallsvenskan. Någon månad senare blev det klart att forwarden stannar i klubben med ett kontrakt som sträckte sig säsongen ut. Efter uttåget i kvartsfinalserien tog säsongen slut för AIK, det gör även Aterius tid i föreningen. På 49 omgångar blev det två poäng (1+1) för forwarden.

Även Jack York har gjort sitt för klubben. Backen värvades inför säsongen 2025/2026. Det blev debut i svensk hockey där 25-åringen noterades för 7 poäng på 37 framträdanden. York hade precis som Aterius och Blomstrand ett kontrakt över säsongen 2025/2026, nu bekräftar klubben att det inte blir någon fortsättning.