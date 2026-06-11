Svensken förlänger - stannar i Finland

Axel Landén förlänger med TPS. Foto: Bildbyrån

Den reslige Axel Landén spelade 57 matcher och gjorde 2+6 poäng för TPS under sin första säsong i klubben. Framför allt noterades han för lagets bästa plus/minus-statistik med sina +6. Nu belönas HV71 -produkten med ett nytt ettårskontrakt.

– Axel spelade en bra och balanserad säsong förra säsongen när han bara var 20 år gammal och spelade sin första säsong utanför Sverige. Han fick mycket ansvar, särskilt i viktiga 5 mot 5-situationer och boxplay. Vi är mycket glada att Axel fortsätter i Åbo nästa säsong, och vi tror att han kommer att ta nästa steg mot sitt mål, som är spel i Nordamerika säger Frölunda -legendaren Tomi Kallio, som numer är sportchef i TPS.

Axel Landén har gjort 26 landskamper för U18 och 18 landskamper för U20. Säsongen 23/24 debuterade Landén i SHL med HV71. Säsongen därpå blev det en utlåning till Oskarshamn och han hann även med två matcher i AHL med San Jose Barracuda.

– Det är verkligen fantastiskt att återvända till TPS. Jag ser fram emot att ta på mig TPS-tröjan igen och fortsätta under den kommande säsongen. Jag gillade verkligen både staden och laget. Jag kände att jag utvecklades under säsongen både som person och som hockeyspelare, och det är därför jag vill fortsätta här, säger han till klubbens hemsida.