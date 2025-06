KLART: Bryter kontraktet – vänder hem

Efter spekulationer kring framtiden i HV71 bryts kontraktet.

Herman Träff lämnar SHL för att flytta hem till moderklubben IK Oskarshamn.

– Det är nästan lite ofattbart, säger 19-åringen själv om känslorna.

Herman Träff i Juniorkronorna. Foto: Bildbyrån/Mathias Bergeld.

Under 2024/25 fick IK Oskarshamn ta emot en hel del kritik för att Herman Träff inte plockades in när HV71 sökte ett lån.



– Vi har deklarerat från början att vi ville ha honom (Herman Träff) i vårt lag, det gjorde vi redan i somras. Vi har haft dialoger om att han ska bli utlånad hit ända fram tills beslutet togs. Vi har sagt till HV71 att vi tror att han kan göra vårt lag bättre. Jag antar att de tror att han kommer få en större roll i Nybro, men det är en spekulation. Vi har gjort det vi kan, sade dåvarande sportchefen Oscar Alsenfelt som svar till Barometern-OT.



Nu är han hemma, som klubben själva utrycker det.



Efter ytterligare spekulationer kring framtiden i HV71 meddelar Jönköpingsklubben under tisdagen att parterna bryter kontraktet (skrivet till 2026) för att få igenom en flytt.



– Vi ser att detta är det bästa för Herman just nu och vi kommer att fortsätta att följa hans utveckling, men nu tackar vi Herman för sin tid i HV71 och önskar honom stort lycka till framöver, säger HV71:s sportchef Björn Liljander.

Herman Träff: ”En dröm sedan man själv stod i klacken”

I IKO kommer vinterns JVM-forward att återförenas med barndomsvännen Joel Svensson och försöka följa upp de starka inhopp han gjort tidigare i ligan.



– Det är nästan lite ofattbart. Det har varit en dröm sedan man själv var på matcher, stod i klacken med Sandberg och grabbarna. Detta kommer nog landa lite mer när vi närmar oss säsongen men just nu känns det bara ofattbart, säger Herman Träff själv på Oskarshamns sajt och fortsätter:

– Nu är det inte så mycket att tänka på. Jag ser fram emot att få spela med de stora killarna och representera a-laget och staden. Nu j**lar kör vi.



Herman Träff lämnade moderklubben som 13-åring, men är nu tillbaka på ett kontrakt över 2025/26.



– Jättekul att Herman ville komma hem. Även om vi kände att vi var klara med lagbygget så var det klart att vi ville ha Herman när möjligheten dök upp. Vi får in en stor forward med bra skott. Herman har redan visat att han håller nivån så det blir spännande att se honom i IK-tröjan igen, säger nye sportchefen Arsi Piispanen.