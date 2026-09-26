Superstarten: Tre nollor – på fyra matcher

Mantas Armalis har fått en flygande start på säsongen.

Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Mantas Armalis har fått en flygande start på säsongen i finska Ilves.

Efter att ha hållit nollan i sina två inledande matcher stoppade han förra veckan 31 av 34 skott i övertidssegern mot Kärpät. I går kväll var den tidigare SHL -målvakten tillbaka mellan Ilves stolpar i matchen mot KooKoo – och höll nollan på nytt.

Armalis stoppade 24 av 24 skott i 6–0-segern och har nu hållit nollan i tre av sina fyra första matcher den här säsongen. Den förre SHL-målvakten står noterad för fyra segrar, ett snitt på 0,75 insläppta mål per match och en räddningsprocent på hela 97,3 procent.

Redan matchat fjolårets notering

34-åringen har redan nu matchat fjolårets notering på tre hållna nollor, då han höll tätt i tre av 22 matcher i Liiga med Ilves. På dessa matcher noterades han för en räddningsprocent på 91,0 procent samt ett snitt på 1,98 insläppta mål per match.

Ilves har inlett den här säsongen med fem segrar på sex matcher och ligger i skrivande stund på en tredjeplats i Liiga. Amralis bildar den här säsongen målvaktspar med Christoffer Rifalk, som anslöt till klubben inför denna säsong från Rögle. Svensken har spelat två matcher för Ilves och står noterad för en räddningsprocent på 88,1 procent.

I laget återfinns ytterligare fyra svenskar i form av John Nyberg, Leo Lööf, Erik Borg och Jens Lööke.