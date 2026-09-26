Planen för SHL-stjärnan – efter AHL-beskedet

Felix Nilsson blir kvar i Nordamerika.

Foto: Johan Nilsson/TT/Alamy

Felix Nilsson har visat framfötterna under försäsongen med Nashville Predators och noterats för ett mål och en assist på de tre träningsmatcher som NHL -laget spelat så här långt. Trots det fick den tidigare SHL-stjärnan under fredagen beskedet att han gallrats bort från klubbens träningsläger och skickats till AHL .

I och med att Nilsson hade ett gällande SHL -kontrakt med Rögle den här säsongen och att forwarden inte är draftad i förstarundan har Rögle egentligen rätt att plocka hem forwarden från Nordamerika i och med AHL -degraderingen, enligt SHL:s avtal med NHL.

Någon återkomst till SHL blir det emellertid inte för 21-åringen.

– Han blir kvar i Nordamerika, meddelar agenten Peter Nilsson till Hockeysverige.se.

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Ny sportslig ledning i Nashville

Rögles sportchef Hampus Sjöström har tidigare varit öppen med att planen har varit att Nilsson skulle stanna i Nordamerika, oavsett om forwarden skulle ta plats eller inte i Nashvilles lag. Det beskedet lämnade Sjöström i slutet av maj, men sedan dess har Predators gjort förändringar i lagledningen där Barry Trotz lämnat sin roll som general manager och har ersatts av Chris MacFarland.

Den nya sportsliga ledningen har emellertid inga andra planer för Nilsson än att låta honom stå på tillväxt i Milwaukee, där forwarden kommer att göra landsmännen Isak Posch , Viggo Gustafsson och David Edstrom sällskap.

Förra säsongen noterades Felix Nilsson för 40 poäng (14+26) på 52 grundseriematcher för Rögle, vilket gjorde honom till lagets poängbäste spelare under grundserien.