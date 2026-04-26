Pekar ut – efter avskedet: ”Kan bli betungande”

7 december klev Thomas Rhodin in i MoDo. Nu, efter avskedet, ger han sin syn på vad som gick fel 2025/26 – och svarar kring framtiden.

– Det är samma sak i Karlstad, folk bryr sig – och så ska det vara, säger han till Örnsköldsviks Allehanda.

Thomas Rhodin lämnar MoDo efter fyra månader. Foto: Bildbyrån (montage).

När MoDo, i december, gjorde om i sin stab för att försöka vända säsongen, klev Thomas Rhodin in. Fredrik Andersson tog över efter Mattias Karlin och den tidigare Färjestad-tränaren klev in som hans assisterande efter en kortare tid utanför hockeyn. Men skutan vände aldrig helt och hållet.

Nu, efter avskedet fyra månader senare, pekar 55-åringen på samma problem som många andra.

– Modo kommer från SHL och det sades direkt att ”vi ska upp igen”. Det är klart att målet bland killarna och oss allihopa har varit det. Men jag upplever att det varit en ganska hård press på dem, säger Rhodin till Örnsköldsviks Allehanda och fortsätter:

– Det är samma sak i Karlstad, folk bryr sig – och så ska det vara. Men det kan också bli betungande.

Rhodin menar att det fanns en växel till som MoDo inte riktigt nådde. Något som alltså gjorde att semifinalserien mot Karlskoga slutade i förlust. Han menar även att mer tid hade gett honom möjligheten att göra laget lite tuffare att möta.

Därför lämnar Rhodin MoDo: ”Saker som väger upp”

Att han nu lämnar har delvis med hemlängtan till Karlstad att göra.

– ”Hinken” har varit ärlig och bra, samtidigt som jag också kunnat vara ärlig mot honom. Det är tufft när man har familjen och en gammal mor på hemmaplan. Nu kanske det blir att jag hamnar långt bort ändå framöver, men då kan det vara andra saker som väger upp – ekonomiskt eller liknande, säger han till ÖA.

Rhodin menar att han hade stannat om avståndet till Ö-vik var kortare. Samtidigt väntar en flytt till Europa – enligt VF.

– Jag kanske inte vill säga så mycket just nu, men det lutar väl åt utlandet, svarar han.

