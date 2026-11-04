Var redo för comeback - då drogs kontraktet tillbaka

Tex Williamsson får fortsätta leta ny klubb.

Tidigare i höstas meddelade målvakten Tex Williamsson till hockeysverige.se att han har lagt plockhandsken på hyllan. Då hade han precis kommit hem från ett kortkontrakt i Östersunds IK men ville inte flytta ifrån familjen. Nu, över en månad senare, verkar plockhandsken vara nerplockad från hyllan igen.

Under början på veckan var målvakten redo att signera ett kontrakt med IK Oskarshamn. Något som sen inte blev av, berättar han för Barometern.

– Jag trodde att jag skulle ha skrivit med Oskarshamn i måndags, jag fick ett förslag. Men sedan ringde de och drog tillbaka erbjudandet.

Oskarshamn har inte varit dolda med att de är ute efter en ny målvakt då Emil Vuorio samt lånet från Rögle BK Axel Nyman inte levt upp till förväntningarna.

Berättar om märkliga beskedet

När Wiliamsson gick ut med att han skulle sluta spela tidigare i höstas var anledningen att han inte fick ihop det med familjen. Han menade att han inte bara kunde gå och vänta på att någon skulle höra av sig. Trots detta har han varit i kontakt med klubbar nära hans hem i småland, bland annat Oskarshamn och Kalmar HC. Oskarshamn ska ha visat intresse i och med sin målvaktssituation, men sedan dragit tillbaka sitt egna bud.

– Jag har aldrig varit med om det förut. Jag blev taggad på IK och känner Jeff Jakobs, Johannes Salmonsson, Arsi Piispanen, Mikael Sandberg, Pontus Näsén, Filiph Engsund, Filip Sveningsson med flera sedan tidigare. Jag hade löst allt hemma och börjat träna med Alvesta, men det är vad det är. Jag tänker inte tjata, men jag ville gärna komma dit, säger Williamsson.

Haft fler intresserade klubbar

Williamsson forsätter avslutningsvis förklara skämtsamt att plockhandsken läggs upp på hyllan igen. Trots att han inte fått ett kontrakt med varken Oskarshamn eller Kalmar är det fler klubbar som varit ute efter den före detta Nybro Vikings IF målvakten.

– Just nu har jag väl det, men det kan ändras snabbt. Så sent som i tisdags tackade jag nej till Troja.