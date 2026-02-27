Nybro Vikings målvakt Tex Williamsson har haft mycket problem med skador under de senaste säsongerna. Nu riskerar han att bli borta – igen.

– Vi ska göra en ny utvärdering, säger Nybros huvudtränare Hampus Sylvegård till Barometern.

Tex Williamsson åkte på ytterligare en skada under onsdagskvällen

Foto: Suvad Mrkonjic / Bildbyrån

Under matchen mellan Modo MoDo Hockey och Nybro Vikings inträffade en olycklig situation där Nybros målvakt Williamsson fick en smäll. I samband med att MoDos Alex Swetlikoff gick mot mål styrdes han in i målvaktens huvud. Händelsen fick MoDo-truppen att gå i taket när Swetlikoff tilldelades matchstraff då man menar att Swetlikoff styrs in i Williamssons huvud av en Nybro-spelare.

Felaktig utvisning eller inte, smällen träffade Tex Williamssons huvud olyckligt vilket gjorde att han stod perioden ut men inför den andra perioden gjorde bortalaget ett målvaktsbyte.

– Vi ska göra en ny utvärdering under fredagen. Han är inte helt hundra än och vi får se hur det blir. Samtidigt verkar det inte vara så farligt som vi tänkt oss först. Men vi måste ta det säkra före det osäkra när det gäller huvudskador. Det är väldigt tråkigt för Tex. Men det är positivt att han har mått bättre under dagen, säger Hampus Sylvegård till Barometern.

Nybro-keepern har haft stora problem på skadefronten de senaste säsongerna. Under säsongen 2025/2026 har Williamsson endast gjort tre matcher, med en räddningsprocent på 90,0%.

Under fredagskvällen ska Nybro gästa Oskarshamn, om det blir Tex Williamsson eller Hugo Hävelid som vaktar stolparna återstår att se.

Source: Tex Williamsson @ Elite Prospects