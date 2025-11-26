Nyförvärvet frälste Södertälje i debuten

Teemu Väyrynen gjorde debut för Södertälje. Då klev finländaren fram med två blytunga mål i SSK:s 6-3-seger mot Vimmerby.

Teemu Väyrynen visade klass i sin debut för Södertälje. Foto: TV4 (skärmdump).

Södertälje vann senast men hade en tuff onsdagsmatch framför sig. Ett ångestladdat möte med Vimmerby, som är en bottenkonkurrent. Då klev SSK ut och dominerade i inledningen av matchen. Två mål av Sebastian Dyk och ett av William Wiå gav hemmalaget en 3-0-ledning.

Men typiskt för den här säsongen lyckades Vimmerby hitta två reduceringar innan den första akten var över. Adam Pettersson och William Alftberg var målskyttarna för bortalaget.

I den andra perioden kom sedan även 3-3 när Jakob Karlsson hittade kvitteringen. SSK återtog däremot ledningen innan perioden var över. Det efter ett riktigt krigarmål av Teemu Väyrynen, som alltså gjorde sin första match i laget.

Teemu Väyrynen gjorde succé i sin debut för Södertälje

Finländaren klev sedan fram även i den tredje perioden och satte 5-3 i powerplay. Ett mål som säkrade segern för Södertälje. För bortalaget tog sedan ut målvakten och då kom 6-3 via Filip Engarås.

Den tilltänkta spetsforwarden värvades in i dagarna efter en tung säsongsinledning av SSK. Förra säsongen gjorde han 47 poäng på 47 matcher i Hockeyallsvenskan för Kalmar. I den här matchen blev det alltså två mål samtidigt som han var inne på fem av sex mål framåt för Södertälje.