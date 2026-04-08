Skyttekungens svar – efter uppgifterna: ”Snart”

Ingen spelare gjorde fler mål i Hockeyettan 2025/26. Nu, efter uppgifter om en återkomst i IK Oskarshamn, svarar Calle Karlsson.

Arsi Piispanen och Oskarshamn ser ut att värva Calle Karlsson. Foto: Bildbyrån och Facebook (Borlänge Hockey).

Redan i slutet av januari kom Barometern-OT med uppgifter om att Calle Karlsson skrivit på för Oskarshamn. Detta efter en stark höst med hela 17 mål för Borlänge i Hockeyettan. Nu är säsongen över för den 22-årige forwarden och frågorna haglar om detta blir av.

I Borlänge Tidning svarar Karlsson – och tar sitt avsked.

– Det är blandade känslor. Det är kul att ta nya kliv, men det är tråkigt att lämna staden och alla gubbarna. Man kommer sakna det. Samtidigt så är jag tacksam över att det händer, för min karriär. Vi får väl se om vi möts igen, säger han och fortsätter med att medge att ett besked om framtiden är nära.

– Jag kan inte säga för mycket än, men det kommer ut snart.

Siktar mot SHL: ”Tar sina små mål i taget”

Karlsson är född i Oskarshamn och har även IKO som moderklubb. Det var inte heller förrän efter SHL-debuten 2024 som han drog av sig tröjan. Första steget blev Nordamerika och NAHL, men sedan vände han hem och skrev på för Borlänge i Hockeyettan.

– Men det var ett jättebra förstaår i seniorhockeyn för mig. Jag är väldigt glad för att jag valde just Borlänge, för möjligheterna jag fick och för vilket roligt gäng som vi hade, säger han till Borlänge Tidning och fortsätter om målet att spela i SHL.

– Man vill spela högst upp i Sverige och så får man väl se var man hamnar sen. Men man tar sina små mål i taget och så kanske man når det stora. Och SHL är absolut ett av de stora.