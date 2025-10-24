Östersund har hittat formen – fjärde raka vinsten

Östersunds IK-seger med 3–2 efter straffar

Östersunds IK:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Oliver Kandergård matchvinnare för Östersunds IK

Östersunds IK vann en riktigt jämn match mot Almtuna i hockeyallsvenskan. Avgörandet kom först i straffläggningen där Östersunds IK var starkare och vann med 3–2 (1–1, 1–1, 0–0, 0–0, 1–0). Det avgörande straffmålet stod Oliver Kandergård för.

Det här innebär att Östersunds IK nu har fyra segrar i följd i hockeyallsvenskan.

Östersunds IK–Almtuna – mål för mål

Första perioden var jämn. Östersunds IK inledde bäst och tog ledningen genom Daniel Öhrn efter 11.57, men Almtuna kvitterade genom Melvin Wersäll i slutet av perioden. Östersunds IK gjorde 2–1 genom Anton Klint efter 5.01 i andra perioden.

Almtuna kvitterade till 2–2 genom Lukas Smith efter 10.01 av perioden. Tredje perioden slutade mållös och matchen fortsatte till förlängning. Östersunds IK:s Oliver Kandergård blev matchvinnare med den avgörande straffen för hemmalaget.

Det här var Östersunds IK:s fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Almtunas andra uddamålsförlust.

Nästa motstånd för Östersunds IK är Oskarshamn. Almtuna tar sig an Troja-Ljungby hemma. Båda matcherna spelas onsdag 29 oktober 19.00.

Östersunds IK–Almtuna 3–2 (1–1, 1–1, 0–0, 0–0, 1–0)

Hockeyallsvenskan, Östersund Arena

Första perioden: 1–0 (11.57) Daniel Öhrn (Leo Sundqvist, Linus Videll), 1–1 (19.02) Melvin Wersäll (Lukas Smith).

Andra perioden: 2–1 (25.01) Anton Klint (Oliver Kandergård, Alexander Anderberg), 2–2 (30.01) Lukas Smith (Albin Udd, Ludvig Georgsson).

Straffar: 3–2 (65.00) Oliver Kandergård.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Östersunds IK: 4-0-1

Almtuna: 1-1-3

Nästa match:

Östersunds IK: IK Oskarshamn, borta, 29 oktober

Almtuna: IF Troja-Ljungby, hemma, 29 oktober