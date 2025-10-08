Stortalangens succé i MoDo fortsätter: ”Jag är ganska nöjd”

MoDo Hockeys Milton Gästrin valde att stanna efter nedflyttningen.

Ett bra beslut har det visat sig vara – både för MoDo och för Gästrin.

Mot Västerås gjorde han sin sjunde och åttonde poäng i Hockeyallsvenskan.

– Jag är ganska nöjd hittills, säger han ödmjukt i TV4.

Milton Gästrin firar mål i Örnsköldsvik – men fick anledning att fira även i kväll. Foto: Bildbyrån

På onsdagen möttes två lag som kom till ABB Arena med en positiv trend. Västerås med två raka segrar efter en tung start – och MoDo med en segersvit på fyra matcher efter 0–8 mot Oskarshamn.

Resultatet blev föga förvånande bortaseger för MoDo, men Västerås var med länge i matchen.

Då visade MoDos stortalang Milton Gästrin att han kan kliva fram i en tät matchbild. I powerplay hjälpte han först MoDo att få lite andrum genom att spela fram Alex Swetlikoff till 1–3. I den sista perioden stod han för en ny briljant passning till Linus Anderssons mål som återigen gav en ny tvåmålsledning.

Det innebär samtidigt att han nu är uppe i åtta poäng på sju omgångar.

”Det har dröjt ett tag”

I övrigt stack det ut att Alex Swetlikoff gjorde sina två första mål för MoDo, ett i spel fem mot fem och ett i PP.

– Det har dröjt ett tag, det är skönt att få det målet, säger han i TV4.

Milton Gästrin berättar om sin framgångsrika säsong hittills i sändningen.

– Min inställning var att köra hårt och bidra i alla delar av spelet, jag tycker jag har hittat en jämn nivå. Jag spelar ganska tryggt men samtidigt bra offensivt, så jag är ganska nöjd hittills, säger han ödmjukt i TV4.

Resultatet innebär att MoDo stannar som serietvåa bakom Björklöven. I andra änden av tabellen ligger Västerås näst sist på samma poäng som jumbon Vimmerby.

Målskyttar i Västerås blev Kim Rosdahl och Jimmie Jansson Lorek.