Västerås-forwarden Malte Sjögren stängs av i fyra matcher.

Detta efter en duell med Wilhelm Hallquisth seger mot Södertälje på onsdagen.

Malte Sjögren, Västerås, stängs av efter otäcka tacklingen. Foto: Bildbyrån

Det var under onsdagens match mellan Södertälje och Västerås som bortalaget tog säsongens första seger. Straffavgörande krävdes för att Västerås skulle vinna till slut, den femte omgången. Detta trots att man i den andra perioden åkte på ett matchstraff.

Den tidigare SHL-forwarden Malte Sjögren gav Södertäljes Wilhelm Hallquisth en blindside-tackling bakifrån. Den från HV71-inlånade talangen blev sedan liggandes.

Malte Sjögren straffades alltså med ett matchstraff och nu har han åkt på en lång avstängning på det. Efter att händelsen anmälts till disciplinnämnden står det nu klart att han blir avstängd i hela fyra matcher. Förutom det åläggs han att betala ett bötesbelopp på 2 800 kronor.

Filmade – får betala böter

Två andra spelare i Hockeyallsvenskan straffas samtidigt också.

Almtuna-backen Kalle Eriksson stängs av i en match för slewfooting mot Mora (förlust 0–6) på onsdagen. Detta efter en situation där han fällde Moras Arvid Degerstedt.

Viggo Nordlund bedöms ha filmat i en situation i offensiv zon mot AIK (förlust 2–3) och för det kommer IK Oskarshamns-spelaren få betala 5 000 kronor i böter.