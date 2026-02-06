Vimmerby håller ifrån i botten – nollade Oskarshamn

Vimmerby segrade – 3–0 mot Oskarshamn

Filip Fornåå Svensson tvåmålsskytt för Vimmerby

Oskarshamns tredje raka förlust

Inte ett enda insläppt mål och tre mål framåt. Vimmerby vann på hemmaplan mot Oskarshamn i hockeyallsvenskan. Den målsnåla matchen slutade 3–0 (0–0, 1–0, 2–0).

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

11.03 in i andra perioden gjorde Vimmerby 1–0. Målskytt var Filip Fornåå Svensson på passning från Jakob Karlsson och Anton Carlsson.

2.07 in i tredje perioden slog Filip Fornåå Svensson till på nytt på pass av Anton Carlsson och Elias Lindgren och ökade ledningen. Till slut kom också 3–0-målet genom Kevin Wennström med assist av Anton Carlsson efter 19.41.

Vimmerbys Anton Carlsson hade tre assists.

Tisdag 10 februari 19.00 spelar Vimmerby borta mot Mora. Oskarshamn möter Troja-Ljungby hemma i Be-Ge Hockey Center måndag 9 februari 19.00.

Vimmerby–Oskarshamn 3–0 (0–0, 1–0, 2–0)

Hockeyallsvenskan, VBO Arena

Andra perioden: 1–0 (31.03) Filip Fornåå Svensson (Jakob Karlsson, Anton Carlsson).

Tredje perioden: 2–0 (42.07) Filip Fornåå Svensson (Anton Carlsson, Elias Lindgren), 3–0 (59.41) Kevin Wennström (Anton Carlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vimmerby: 2-1-2

Oskarshamn: 2-0-3

Nästa match:

Vimmerby: Mora IK, borta, 10 februari 19.00

Oskarshamn: IF Troja-Ljungby, hemma, 9 februari 19.00