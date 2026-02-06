Vimmerby håller ifrån i botten – nollade Oskarshamn
Följ HockeySverige på
Google news
- Vimmerby segrade – 3–0 mot Oskarshamn
- Filip Fornåå Svensson tvåmålsskytt för Vimmerby
- Oskarshamns tredje raka förlust
Inte ett enda insläppt mål och tre mål framåt. Vimmerby vann på hemmaplan mot Oskarshamn i hockeyallsvenskan. Den målsnåla matchen slutade 3–0 (0–0, 1–0, 2–0).
Vimmerbys Filip Fornåå Svensson tvåmålsskytt
Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.
11.03 in i andra perioden gjorde Vimmerby 1–0. Målskytt var Filip Fornåå Svensson på passning från Jakob Karlsson och Anton Carlsson.
2.07 in i tredje perioden slog Filip Fornåå Svensson till på nytt på pass av Anton Carlsson och Elias Lindgren och ökade ledningen. Till slut kom också 3–0-målet genom Kevin Wennström med assist av Anton Carlsson efter 19.41.
Vimmerbys Anton Carlsson hade tre assists.
Tisdag 10 februari 19.00 spelar Vimmerby borta mot Mora. Oskarshamn möter Troja-Ljungby hemma i Be-Ge Hockey Center måndag 9 februari 19.00.
Vimmerby–Oskarshamn 3–0 (0–0, 1–0, 2–0)
Hockeyallsvenskan, VBO Arena
Andra perioden: 1–0 (31.03) Filip Fornåå Svensson (Jakob Karlsson, Anton Carlsson).
Tredje perioden: 2–0 (42.07) Filip Fornåå Svensson (Anton Carlsson, Elias Lindgren), 3–0 (59.41) Kevin Wennström (Anton Carlsson).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Vimmerby: 2-1-2
Oskarshamn: 2-0-3
Nästa match:
Vimmerby: Mora IK, borta, 10 februari 19.00
Oskarshamn: IF Troja-Ljungby, hemma, 9 februari 19.00
Den här artikeln handlar om: