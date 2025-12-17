Målvaktens succé – andra raka nollan

Seger för Mora med 4–0 mot Troja-Ljungby

Georg Weigelt matchvinnare för Mora

Tredje raka segern för Mora

Mora vann på bortaplan mot Troja-Ljungby i hockeyallsvenskan. Laget gjorde en stark insats och såg dessutom till att hålla nollan bakåt tack vare målvakten Marcus Hellgren Smed. Matchen slutade 0–4 (0–2, 0–0, 0–2).

Östersunds IK nästa för Mora

Georg Weigelt gjorde 1–0 till gästerna Mora efter 4.47 på pass av Marcus Karlström och Kristoffer Gunnarsson.

Laget ökade också ledningen till 0–2 när Filip Björkman slog till efter förarbete från Kristoffer Gunnarsson efter 6.20.

Andra perioden blev mållös.

50 sekunder in i tredje perioden fick Brayden Tracey utdelning på pass av Filip Björkman och Connor Maceachern och ökade ledningen.

Till slut kom också 0–4-målet genom Gustav Olhaver framspelad av Gustav Salmi-Lilja efter 2.24.

För Mora gör resultatet att man nu ligger på sjunde plats i tabellen medan Troja-Ljungby är på 14:e och sista plats. Noteras kan att Mora sedan den 27 november har avancerat fem placeringar i tabellen.

Troja-Ljungby möter Bik Karlskoga i nästa match hemma fredag 19 december 19.00. Mora möter samma dag Östersunds IK hemma.

Troja-Ljungby–Mora 0–4 (0–2, 0–0, 0–2)

Hockeyallsvenskan, SP Arena

Första perioden: 0–1 (4.47) Georg Weigelt (Marcus Karlström, Kristoffer Gunnarsson), 0–2 (6.20) Filip Björkman (Kristoffer Gunnarsson).

Tredje perioden: 0–3 (40.50) Brayden Tracey (Filip Björkman, Connor Maceachern), 0–4 (42.24) Gustav Olhaver (Gustav Salmi-Lilja).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Troja-Ljungby: 2-0-3

Mora: 3-0-2

Nästa match:

Troja-Ljungby: BIK Karlskoga, hemma, 19 december 19.00

Mora: Östersunds IK, hemma, 19 december 19.00