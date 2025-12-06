Modo Hockey segrade – 2–0 mot Bik Karlskoga

William Falkenhäll matchvinnare för Modo Hockey

Seger nummer 12 för Modo Hockey

Inte ett enda insläppt mål och två mål framåt. Modo Hockey vann på bortaplan mot Bik Karlskoga i hockeyallsvenskan. Den målsnåla matchen slutade 0–2 (0–0, 0–1, 0–1).

Oskarshamn nästa för Modo Hockey

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

6.12 in i andra perioden gjorde Modo Hockey 1–0. Målskytt var William Falkenhäll.

16.53 in i tredje perioden nätade Modo Hockeys Linus Andersson framspelad av Jesper Olofsson och Kyle Topping och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 0–2.

Bik Karlskoga har tre vinster och två förluster och 14–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Modo Hockey har två vinster och tre förluster och 10–11 i målskillnad.

Bik Karlskoga stannar därmed på andra plats och Modo Hockey på fjärde plats i tabellen.

Bik Karlskoga möter Kalmar i nästa match borta onsdag 10 december 19.00. Modo Hockey möter samma dag Oskarshamn hemma.

Bik Karlskoga–Modo Hockey 0–2 (0–0, 0–1, 0–1)

Hockeyallsvenskan, Nobelhallen

Andra perioden: 0–1 (26.12) William Falkenhäll.

Tredje perioden: 0–2 (56.53) Linus Andersson (Jesper Olofsson, Kyle Topping).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Bik Karlskoga: 3-1-1

Modo Hockey: 2-2-1

Nästa match:

Bik Karlskoga: Kalmar HC, borta, 10 december

Modo Hockey: IK Oskarshamn, hemma, 10 december