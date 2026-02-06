SSK gick vinnande ur JVM-löftenas nya kamp

SSK-seger med 4–1 mot Almtuna

Filip Engarås matchvinnare för SSK

Andra raka segern för SSK

SSK segrade på bortaplan i Upplandsbilforum Arena mot Almtuna i hockeyallsvenskan. 1–4 (0–0, 0–1, 1–3) slutade matchen på fredagen.

Almtuna–SSK – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0.

9.22 in i andra perioden gjorde SSK 1–0. Målskytt var Carter Ashton på pass av Wilhelm Hallquisth och William Eriksson.

Almtuna kvitterade till 1–1 genom Lucas Stockselius i tredje perioden.

SSK stod därefter för tre raka mål i tredje perioden när laget gick från 1–1 till 1–4 på bara 4.47. SSK tog därmed en klar seger.

Nästa motstånd för Almtuna är Björklöven. SSK tar sig an Kalmar hemma. Båda matcherna spelas tisdag 10 februari 19.00.

Almtuna–SSK 1–4 (0–0, 0–1, 1–3)

Hockeyallsvenskan, Upplandsbilforum Arena

Andra perioden: 0–1 (29.22) Carter Ashton (Wilhelm Hallquisth, William Eriksson).

Tredje perioden: 1–1 (49.46) Lucas Stockselius (Mikkel Øby Olsen, Edvin Hammarlund), 1–2 (54.42) Filip Engarås (Viktor Liljegren, Hampus Harlestam), 1–3 (58.32) Sebastian Dyk (Hampus Harlestam, Filip Windlert), 1–4 (59.29) Leevi Teissala (Carter Ashton, William Eriksson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Almtuna: 3-0-2

SSK: 3-1-1

Nästa match:

Almtuna: IF Björklöven, borta, 10 februari 19.00

SSK: Kalmar HC, hemma, 10 februari 19.00