Södertälje nära fiasko – vände och vann i tredje

SSK vann med 5–4 mot Troja-Ljungby

Wilhelm Hallquisth avgjorde för SSK

SSK nu sjunde, Troja-Ljungby på tionde plats

SSK hade problem och låg under med 1–3 efter två perioder i matchen i hockeyallsvenskan mot Troja-Ljungby i Scaniarinken. Men i tredje kom vändningen, och till slut blev det 5–4 för hemmalaget SSK.

Det var första segern för SSK, efter 1–4-förlust mot Bik Karlskoga i premiären.

Björklöven nästa för SSK

Troja-Ljungby startade matchen bäst. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Filip Lennström och Zachary Wytinck innan SSK svarade och gjorde 2–1 genom Sebastian Dyk. Efter 6.41 i andra perioden slog Allan Mcshane till, på pass av Albin Nilsson och Brady Risk och gjorde 1–3. SSK vände på dock matchen när laget gjorde fyra raka mål och gick från 1–3 till 5–3 i tredje perioden.

Jonathan Wikström reducerade dock för Troja-Ljungby med bara två minuter kvar att spela och skapade spänning.

Fredag 26 september möter SSK Björklöven borta 18.00 och Troja-Ljungby möter Östersunds IK borta 19.00.

SSK–Troja-Ljungby 5–4 (1–2, 0–1, 4–1)

Hockeyallsvenskan, Scaniarinken

Första perioden: 0–1 (5.29) Filip Lennström (Linus Skager), 0–2 (8.08) Zachary Wytinck (Brady Risk, Albin Nilsson), 1–2 (15.57) Sebastian Dyk (Jonas Ahnelöv, Patrik Zackrisson).

Andra perioden: 1–3 (26.41) Allan Mcshane (Albin Nilsson, Brady Risk).

Tredje perioden: 2–3 (48.57) William Wiå (Henrik Eriksson), 3–3 (49.26) Filip Windlert (Jonas Ahnelöv, Adam Hesselvall), 4–3 (52.27) Carter Ashton (Daniel Norbe), 5–3 (55.10) Wilhelm Hallquisth (Karl Sterner, Hampus Harlestam), 5–4 (58.09) Jonathan Wikström (Linus Skager).

Nästa match:

SSK: IF Björklöven, borta, 26 september

Troja-Ljungby: Östersunds IK, borta, 26 september