Trots självkritiken i SSK: ”Liket lever”

SSK kunde inte göra sitt mot Vimmerby, vilket skapade rejäl frustration. Ändå lever striden om topp sex i högsta grad.

– Vi förlorar för mycket kamper överallt, sade Patrik Zakrisson i TV4 under 1–2-förlusten.

Med en period kvar att spela mot Vimmerby såg SSK ut att behöva vinna. Detta för att hoppet om topp sex skulle leva. Andra akten hade dock inte levt upp till förväntningarna.

– Den är för dålig från vår sida. Alldeles för utspritt och för långt ifrån situationer. Vi förlorar för mycket kamper överallt. Vi måste vinna den här matchen, och då kan vi inte spela som vi gjorde i andra. Första är ändå okej. Då är vi där, ligger närmre och har mer fart. Nu är vi mer avvaktande och passiva, sade Patrik Zackrisson i TV4.

Inte heller i powerplay fick Andreas Johanssons gäng till det vid 1–1-läget.

– Vi måste komma till farligare avslut och skapa mer tryck, så att det öppnar upp sig på ett annat sätt. Vi är lite bekväma även där – vilket speglar andra perioden, tillägger Zackrisson.

”Jag har ingen aning om någon har kollat”

Anledningen till det hela var att Oskarshamn då var på väg mot en överraskande 4–2-seger mot MoDo. Ändå menade SSK:s tränare att man inte pratat om den andra matchens betydelse.

– Jag har inte sagt att Oskarshamn leder. Jag har däremot sagt ”spela smart, vuxen hockey och ha lite game management, men också våga spela”. Då kommer det tippa över till vår fördel, säger han i TV4 inför tredje perioden.

På frågan om spelarna själva hade kollat upp svarar han sedan:

– Bra fråga. Individuellt ansvar. Jag har ingen aning om någon har kollat.

Tre lag på 72 poäng: ”Liket lever”

I sista perioden av den näst sista omgången tappade dock Oskarshamn in 3–4, 4–4 och 5–4. Plötsligt låg båda lag på samma poäng.

Södertälje hade chanser när de tryckte på, men kunde inte avgöra. Istället drog Vimmerby längsta strået, och säkrade sitt kontrakt i serien via straffar. För tabellen innebär detta att Oskarshamn, Södertälje och Nybro alla har 72 poäng och kan sluta sexa.

– Nu vände MoDo så liket lever. Det är fortfarande öppet, det är det jag tänker på. Sen vill man gratulera Vimmerby som gjort det bra och grejat kontrakt, säger Andreas Johansson i TV4 efter 1–2-matchen.

– Det är spännande, det blir kul på fredag. Vi kommer att vara redo för den matchen. Ett väldigt bra Karlskoga. Det är dags att vi slår dem nu.

