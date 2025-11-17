Victor Laz slog igenom i Kalmar under fjolårssäsongen och under helgen var han tillbaka i den småländska klubben på lån från Skellefteå. Enligt Kalmars sportchef Daniel Stolt skulle de gärna se att centern blir kvar ett tag till.

– Vi vill självklart behålla honom om vi får möjlighet, säger Stolt till Barometern.

Victor Laz. Foto: Johan Bernström/Bildbyrån.

Victor Laz gjorde ett lyckat inhopp i sin forna klubb Kalmar HC under helgen – och noterades för två poäng (1+1) på lika många matcher. Centern följde dock inte med klubben tillbaka till Kalmar från Umeå, utan återvände istället till sin ordinarie klubb Skellefteå.

Den Hockeyallsvenska klubben har dock skadebekymmer på centersidan, i form av skador på både Matt Fonteyne och Gustaf Westlund. Den sistnämnde ser dessutom ut att bli borta i minst några veckor. Kalmars sportchef är öppen med att han gärna skulle vilja behålla Laz på lån.

– Vi vill självklart behålla honom om vi får möjlighet av Skellefteå till det. Just nu behöver vi honom med tanke på att (Gustaf) Westlund skadade axeln. Men det är en ekonomisk fråga om och hur länge vi i så fall har råd att ha honom, säger han till Barometern.

Laz slog igenom i Kalmar förra året och noterades för 30 poäng (17+13) på 50 matcher, vilket gav honom möjligheten att ta steget upp till SHL.

Samtidigt ryktas det om att Kalmars stjärnback Samuel Jonsson jagas av SHL-klubbar. Detta vill dock inte Daniel Stolt lägga någon större vikt vid.

– Han spelar i Kalmar HC just nu och vår förhoppning är att han spelar vidare med oss.

