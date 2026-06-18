Sportchefen om truppbygget: "Har ett jobb att göra"

Leksands sportchef Jesper Ollas bygger om Leksand. Foto: Bildbyrån

Leksand siktar på ett snabbt återtåg till SHL och har fått bygga om truppen helt från grunden efter uttåget. In har etablerade spelare som Riley McCourt, Tyler Kelleheroch Åke Stakkestad hämtats och kvar finns spelare som Oskar Langoch Arvid Eljas.

Rent numerärt ligger Leksands lagbygge just nu efter förmodade toppkonkurrenter som AIK , Modo och Södertälje med exempelvis bara nio forwards på kontrakt.

– Vi hade gärna suttit med allting klart nu, men man ska komma ihåg att utgångsläget var tufft från början när vi i stort sett fick börja om från noll, säger Jesper Ollas till Falu-Kuriren.

Till fundersamma Leksands-supportar säger Ollas följande:

– Jag fattar att man är lite orolig, men jag hoppas de behåller lugnet och jag hänvisar till vår process som vi känner oss lugna och trygga i. Vi har ett jobb att göra, men vi vill inte bara ha ett lag klart på pappret, utan ett bra lag på pappret. Det är viktigare än att det går fort, så jag hoppas folk har tålamod.

Leksand flyttar upp Vilgot Lidén

Hittills har Leksand flyttat upp fyra spelare från U20-laget. Jesper Ollas meddelar nu att det kommer att bli en femte junior som flyttas upp i A-laget i form av 17-årige backen Vilgot Lidén, som nyligen var med och van VM-guld med U18-landslaget.

– Vilgot kommer att ta steget upp. Han är junior och kommer att kunna gå emellan lagen, men han blir med A-truppen från start och sen får vi se om han tar en plats.