Lånas ut till allsvenskan: "Får stor roll"

Bruno Osmanis blir utlånad till Hockeyallsvenskan.

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Under de tre senaste säsongerna har Bruno Osmanis varit på gränsen till A-laget i IF Björklöven, med nya steg närmre och närmre att etablera sig i Hockeyallsvenskan. Nu står det klart att den 19-årige forwarden kommer att kunna fortsätta under 2026/27.

Under tisdagen meddelar "Löven" att Osmanis förlänger sitt avtal till 2028 - och samtidigt lånas ut till Almtuna IS.

– Bruno är en spelare som vi tror mycket på långsiktigt. Därför känns det naturligt att vi både förlänger hans avtal och lånar ut honom till Almtuna den här säsongen. Där kommer han att få en stor roll och värdefull speltid som vi bedömer är den bästa vägen för hans fortsatta utveckling. Målsättningen är att han ska komma tillbaka till oss inför säsongen 2027/28, bättre rustad och redo att på allvar konkurrera om en plats, säger sportchefen Per Kenttä.

Almtuna om lånet: "Den typen av personer vi vill ha"

Almtuna får därmed in en lettisk landslagsspelare med dubbla JVM bakom sig. Lagbygget, lett av Jonas Almtorp, har just nu sju presenterade forwards. Bruno Osmanis blir den åttonde.

– Bruno är en offensiv, kreativ, spelare med fint spelsinne och ett väldigt bra handledsskott. Dessutom en jättebra kille, med bra inställning, vi har bara hört bra om honom och det är den typen av personer vi vill ha i vårat lag. Vi är jätteglada att Bruno vill komma till oss och fortsätta utvecklas, säger Almtorp i Uppsala-klubbens kanaler.