Hävelid sätter ribban högt: "Det måste de inse"

Hävelid ger sin syn på Ihs-Wozniak och Klingsell.

Foto: Bildbyrån (montage).

Jakob Ihs Wozniak och Viktor Klingsell har varit två av Juniorkronorna framträdande spelare när de, i denna vecka, inlett World Junior Summer Showcase. Den ena med ett mål och en assist, och den andra med tre poäng (1+2) senast mot USA White.

De båda spetsspelarna har länge varit långt fram i 07-kullen, men tog inte plats när Junior-VM-guldet säkrades i vintras. Nu, när resan börjar mot mästerskapet 2027, har det dock blivit dags att kliva fram.

När Magnus Hävelid, inför WJSS, gästade Framtidens Stjarnor gav han en bild om var löftena står efter sina lån till Hockeyallsvenskan under den gångna säsongen. En värdefull erfarenhet, inte minst i spelet utan puck.

– Han behöver ju triggas, den typen av spelare. När man levererat så bra i J20 börjar man kanske säga "nu börjar det bli lite ovanor i delar av spelet", och då valde Skellefteå AIK, vilket är naturligt, att låna ut honom, sa förbundskaptenen bland annat om Klingsell.

– Jag tycker att han tog väldigt fina steg under våren - även i spelet utan puck, defensivt. Han är inne på en häftig resa för att rent offensivt har han otroligt fina kvaliteter. Nu får vi testa honom på liten rink också, så det ser man fram emot, tilläger han.

Hävelid om topprollerna: "Det måste de inse"

Det som skiljer Jakob Ihs-Wozniak från Viktor Klingsell, inför 2026/27, är att han inte skickats iväg på ett nytt lån (Klingsell klar för Kalmar). Detta trots att det blev tufft att få speltid även i Björklöven under slutet av förra säsongen. Hans JVM-form måste nu istället byggas på i SHL, med Luleå Hockey.

– Det kommer inte att finnas någon gratisplatser för någon. Jag tyckte också att det var naturligt att han fick chansen att gå ner och spela i allsvenskan för att få upp speltiden. Han är också mer utpräglad offensivt, även om jag tycker att han också börjar utveckla spelet utan puck, men det är alltid trångt att komma upp i topplag i SHL - på just de positionerna, säger Hävelid om Ihs-Wozniak.

– Nu är han där igen, att han har den möjligheten. Förhoppningsvis har han känt det, "oj nu måste jag vässa armbågarna och förbereda mig ännu bättre". Det är samma för oss. Ihs-Wozniak och några till ska hjälpa oss mer offensivt och då blir det konkurrens. För vår del är det en fördel, och det måste de inse också. Vi får se vad hösten kanske har med sig sen då, men jag är också spänd att få ha honom med oss här nu.

Juniorkronornas två första matcher i WJSS har slutat i förlust. 1–6 mot USA Blue och 4–6 mot USA White.

Framtidens stjärnor med Magnus Hävelid

Medverkande: Martin Jansson, Simon Eld & Magnus Hävelid.

00:00 - Programstart

01:22 - Truppen till World Junior Summer Showcase

07:06 - Magnus Hävelids ”nya” resa efter guldsäsongen

10:28 - Förbundskaptenens ord om truppen till WJSS

15:50 - Hävelid om de nordamerikanska spelarna

22:56 - U18-hjältarnas avtryck hos Hävelid

32:02 - Konkurrensen på de offensiva spetspositionerna

42:26 - Det här vill Hävelid se från spelarna under WJSS

46:30 - Frukten av Sveriges guldkantade landslagssäsongen

Se hela avsnittet här