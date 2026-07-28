HV71:s eventuella huvudbry? "Då får vi se över det"

Johan Hult ger en uppdatering.

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På onsdag återsamlas HV71 för att på riktigt inleda försäsongen 2026. Åtta spelare har lämnat, men endast tre har anslutit. Ändå menar fortsatt sportchef Johan Hult att det är de nuvarande spelarna SHL-klubben kommer att gå med, "om inget oförutsett händer."

Punkterna det kan finnas oro kring är vinterns JVM, dit två backar kan försvinna, men också skadorna, som varit många under de senaste säsongerna.

– Jag har svårt att se att vi ska vara skadefria under hösten. Så där måste vi vara på tå ifall något händer. Men jag tycker att vi har en bra utgångspunkt i den trupp vi har samtidigt som vi har flera unga killar som står på kö för att få sin chans i juniorlagen. Vi får inte vara rädda för att jobba med våra egna spelare även under säsongen, säger Hult nu i en uppdatering till Jönköpings-Posten.

"Då får vi kanske se över om vi behöver göra något"

Där HV71 kan behöva stärka truppen är kanske backsidan. Åtta sitter just nu på kontrakt, men 19-årige Karl Annborn har opererats under sommaren och Malte Gustafsson, född 2008, kan få inleda säsongen i Nordamerika med New York Islanders.

– Det är klart att hamnar vi på sex backar där får vi kanske se över om vi behöver göra något. Men diskussionen vi haft med Maltes representanter och Islanders organisation är att Malte ska inleda säsongen med oss och inte åka på deras träningsläger. Så vi räknar med att vi har sju backar plus några juniorer och det känner vi oss trygga med, säger Johan Hult till JP.

Utöver Annborn finns även Olof Glifford och Aleksi Heponiemi på skadelistan. Den förste beräknas vara tillbaka i oktober eller november. Den andre till säsongsstart.

– Vi får väl se nu när vi återsamlas och kan stämma av igen, men något annat än att det går som det ska kan vi inte utgå ifrån, säger Hult.