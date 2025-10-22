Västerås har fått en riktigt tung start på säsongen – med endast en vinst på de inledande elva matcherna. Flera supportrar, med fjolårets fiasko färskt i närminnet, har riktat skarp kritik mot sportchefen Niklas Johansson.

– Jag förstår att man vill se laget vinna och ta poäng, säger ”NJ” till VLT.

Niklas Johansson. Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån.

Det har stormat kring Västerås IK i flera säsonger nu – och ovädret ser inte ut att avta.

Peter Anderssons intåg i klubben förväntades lyfta laget, men så har inte blivit fallet. Västerås har endast lyckats knipa en tre-poängare på de första elva matcherna och ligger just nu på kvalplats, med bara en poängs avstånd till jumbon Troja-Ljungby.

Sportchef Niklas Johansson har värvat friskt sedan säsongstarten med namn som Oscar Lawner, Oscar Birgersson, Veikko Loimaranta, Emil Stadin och Karl Annborn. Trots tillskott i truppen går laget tungt, och enligt ”NJ” återstår det bara att fortsätta jobba.

– Det finns ingen annan väg än att fortsätta jobba och tro på det vi gör. Och förklara för killarna också, och det gör tränarna jäkligt noga, vad det är de gör bra, vad de måste fortsätta med att göra och sen försöker de så klart slipa på detaljerna som ska göra att vi kan bli lite mer producerande, säger han till VLT.

”Vi kommer att ta poäng”

Tålamodet hos supportrarna har varit litet och bara några matcher in på säsongen började det glesna på läktarna. Niklas Johansson har förståelse för fansen, och menar att han ser ett ljus i slutet av tunneln.

– Jag förstår att man vill se laget vinna och ta poäng, och ligga högre. Men vi kommer att ta poäng och komma högre upp. Sen är förutsättningarna inte optimala när det blir som det blir från början, men det är inget vi lägger fokus på över huvud taget. Vi försöker justera så gott vi kan nu och hjälpa killarna.

Source: HOCKEYALLSVENSKAN League Page @ Elite Prospects